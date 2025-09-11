Двойник районного главы пытался обмануть жителей по телефону

В Пуровском районе зафиксирована новая схема мошенничества, нацеленная на доверие граждан. Злоумышленники создали в мессенджерах фальшивые аккаунты, выдавая себя за главу района Кирилла Трапезникова. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Пресс-служба районной администрации официально предупредила жителей о противоправных действиях. Аферисты активно звонят и рассылают сообщения, начиная разговор с точного представления: «Беспокоит глава администрации Пуровского района — Трапезников Кирилл Михайлович». Эта фраза служит психологическим якорем, призванным вызвать у человека доверие и дезориентировать его.

Так мошенники пытаются получить конфиденциальную информацию или убедить жертву совершить денежный перевод под предлогом срочной помощи или решения некоего вопроса. Подлинные представители власти никогда не используют личные аккаунты в мессенджерах для решения официальных или финансовых вопросов, тем более с населением.

