«Могут украсть данные карт»: эксперт рассказала, чем рискуют пользователи сервиса RedKassa

Вчера многие пользователи Сети пожаловались на странное сообщение, пришедшее от имени сервиса по продаже билетов RedKassa. Людей пригласили на бесплатный концерт Иосифа Кобзона в «Крокус Сити Холле».

В это же время официальный сайт сервиса перестал работать, а в социальных сетях компании сообщили о технической неисправности и призвали игнорировать подобные сообщения.

Эксперт по кибербезопасности Анна Митрохина рассказала, чем рискуют пользователи RedKassa, и как обезопасить себя тем, кто уже получил подозрительные сообщения.

«Взлом сервисов продажи билетов происходит ради получения личной информации. Граждане оставляют свои персональные данные, которые указываются при покупке билета, чтобы он пришел в электронном виде. Именно это и нужно мошенникам», – поделилась эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Далее, отметила Митрохина, злоумышленники с помощью знаний социальной инженерии составляют схемы, которые в итоге приводят к их обогащению.

«Они, используя номера телефонов, могут писать сообщения с приманкой по типу бесплатного концерта и давать вредоносную ссылку. Возможный ущерб зависит от квалификации злоумышленников, но вполне могут украсть данные банковских карт. Пользователям необходимо быть бдительными и не нажимать на подозрительные ссылки в сообщениях», – добавила эксперт.

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