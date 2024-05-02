Двойники помогали солисту «На-На» Алибасову зарабатывать больше гонораров

Первый солист «На-На» Валерий Юрин дал эксклюзивное интервью KP.RU, где рассказал о секретах группы и своего бывшего коллеги Бари Алибасова.

По словам Юрина, Алибасов задолжал ему несколько миллионов за концерты, проведенные еще в 1980-1990-е. Тогда, в лихие годы, артист якобы использовал двойников ради дополнительных концертов и заработков. Сам Юрин ушел в 1992 году, и группа сразу вместо него нашла его двойника: похожего как две капли Владимира Асимова. Получался фокус бойз-бендов и Андрея Разина, в свое время рассылавшего несколько групп «Ласковый май» по стране.

«На первых порах параллельно было как бы две группы «На-На». Алибасов на одни гастроли отправлял меня с одним составом, а Левкина - с другим. Так можно было заработать больше денег», — признался Юрин.

Это была, возможно, не единственная хитрая манипуляция. По официальной версии, Вячеслав Жеребкин не был знаком с Бари Алибасовым и попал в группу в 1992 году. При этом он каким-то образом появился в алибасовской группе «Интеграл» 1986 года. На записи песни «Привет» видно характерную внешность Жеребкина. По словам Юрина, это просто очередной похожий артист, а точнее басист группы Владимир Козак. Нашли такого двойника намеренно.

Использование двойников в то время помогало зарабатывать баснословные суммы. При этом группа «На-На» не была единственной, кто шел на такую хитрость.

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