Двор в Екатеринбурге затопило: жители остались без воды

В одном из дворов Екатеринбурга произошел прорыв трубы, в результате чего территория оказалась затоплена горячей водой. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Ural Mash.

Инцидент случился утром 14 октября в микрорайоне «Светлый». Предположительно, причиной аварии стал прорыв трубопровода рядом с домом № 5. Как сообщают источники, воду не перекрывали в течение как минимум двух часов, что привело к затоплению двора. Житель района заснял на камеру мощный поток жидкости, стекающий с возвышенности прямо во двор.

Более того, обитатели одного из зданий пожаловались на отсутствие воды из-за аварии, однако, по их словам, управляющая компания и водоснабжающая организация не оказывают необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что в Закамске жильцы аварийного дома три месяца страдают от потопа кипятком.