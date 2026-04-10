Дворец под флагом России: обычная голубятня в Краснознаменске стала символом патриотизма

В Краснознаменске появился необычный объект, который уже успел стать местной достопримечательностью. Как пишет REGIONS , речь идет о голубятне, оформленной с явным патриотическим размахом. Сооружение быстро обрело популярность в сети и неизменно вызывает улыбки у тех, кто проезжает мимо.

Расположен «птичий дворец» на территории частного домовладения. Его создатель подошел к делу с фантазией: крышу венчает большой российский флаг, который заметно развивается на ветру. Именно эта деталь придала постройке особый шарм и патриотическое звучание.

Местные жители настолько прониклись идеей, что придумали сооружению неофициальное название — «Министерство голубиных дел». Оно прижилось мгновенно и теперь используется в городских пабликах и разговорах.

«Раньше я не обращала внимания на эту голубятню, а теперь каждый раз, проезжая мимо, улыбаюсь. Это ведь не просто птицы, это наша история, наша связь с природой. А флаг на крыше — это такой символ гордости за свою страну. Очень позитивно!» — поделилась впечатлениями жительница Краснознаменска Елена Казакова.

Таким образом, обычное хозяйственное сооружение превратилось в нечто большее. Теперь это не просто дом для пернатых, а настоящий символ единства, бережного отношения к природе и любви к родине.

