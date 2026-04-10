В Балашихе сняли интим-танец главных птиц 2026 года

Жительнице Балашихи удалось запечатлеть на видео редкое и завораживающее зрелище — брачный ритуал чомг. Как узнал REGIONS , кадры были сделаны в национальном парке «Лосиный остров», куда птицы вернулись с зимовки в начале апреля. Основное место их обитания — Верхнеяузский водно-болотный комплекс, где сейчас, с приходом весны, кипит жизнь.

Как рассказали специалисты нацпарка, брачный танец чомг — это сложнейший процесс ухаживания. Птицы этого семейства известны своей артистичностью и синхронностью движений. По словам специалистов, чомги распускают на голове длинные черные перья, приподнимая их вверх. Так на голове птицы возникает эффект короны, который делает ее особенно привлекательной для партнера. Пара двигается синхронно: чомги подпрыгивают над водой, вытягиваются во весь рост и покачиваются в унисон. Со стороны это зрелище напоминает водный балет.

Важной частью ритуала является обмен подарками. В отличие от людей, у птиц в приоритете практичность. Вместо украшений чомги дарят друг другу строительные материалы для будущего гнезда — пучки водорослей или веточки. Когда партнер принимает такой дар, это считается официальным согласием на совместное обустройство жилья и создание пары.

Стоит отметить, что Союз охраны птиц России объявил чомгу птицей 2026 года. Этот выбор носит не только эстетический, но и охранный характер. Популяция этих красивых птиц серьезно пострадала из-за трагических событий на Черноморском побережье, где разлив мазута нанес существенный ущерб зимующим особям.

