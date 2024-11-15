Дворцов: беглая Пугачева может вернуться в Россию ради заработков

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с сайтом aif.ru рассказал, что певица Алла Пугачева может приехать в Россию, чтобы заработать на праздничных мероприятиях. Однако вряд ли кто-то найдет лишние 20 млн рублей для выплаты гонорара примадонне.

Гонорар за выступление Аллы Борисовны начинается от 20 млн рублей. Как отметил продюсер Дворцов, поведение примадонны и ее семьи настораживает: они пресекают любые слухи о возвращении. По мнению собеседника, это может говорить о том, что пересуды не беспочвенны.

«Но она сможет приехать на корпоратив в России за минимум 20 млн рублей. По крайней мере до СВО, у нее были такие расценки. Если говорить о Европе, то там она может выступить за меньшую сумму — порядка 10-15 млн рублей», — отметил Дворцов.

Полагают, что выступление Пугачевой еще не состоялось, так как ее надежный музыкальный коллектив разъехался, а других похожих ребят найти тяжело. Муж певицы при этом согласен выступать перед русскоговорящей публикой в США и ЕС, но при условии выплаты солидного гонорара и без фото и видеосъемки.

Ранее сообщалось, что картины Пугачевой и ее мужа-юмориста, которые они пытались вывезти из замка за границу, оказались подделкой.