Двух девочек избили в Минусинске из-за коротких волос

В Минусинске Красноярского края двух студенток колледжа избили из-за причесок. Мать одной из пострадавших рассказала «Газете.ру» , что ее дочери разбили лицо и сломали скулу.

Инцидент произошел в одном из кафе сибирского города. Компания молодых людей обратила внимание на девушек, учениц колледжа искусств. Им не давали покоя короткие и яркие шевелюры подростков. Поначалу они издевались над посетительницами совестно, называя мальчиками, но вскоре один из парней пустил в ход кулаки.

«Парни долго стояли, переговаривались. Потом один подошел, навис над моей дочкой, говорит: «слышь, пойдем, выйдем». Моя дочь ответила, что никуда не пойдет. Она из-за него выглянула, попросила персонал вызвать охрану. Чтобы с ним дальше не вести диалог, начала отворачиваться. Тут он размахнулся, левым кулаком со всей силы ударил в челюсть, в правую щеку», — рассказывает мать пострадавшей.

Другая девушка попыталась вразумить нападавшего, но тот ударил и ее тоже. Она упала на кафельный пол и также получила травмы. В итоге у студенток сотрясение головного мозга, а у одной из них перелом гайморовой пазухи.

Нападавшим был 16-летний парень, но в компании с ним был совершеннолетний. Мама пострадавшей отметила, что агрессоры приезжали в больницу урегулировать конфликт, но позже устроили скандал. Женщина обратилась в полицию с просьбой наказать обидчиков.

Ранее сообщалось, что молодой житель Ульяновска жестоко избил девятиклассницу из ревности.