Двух малолетних детей зарезали вместе с матерью в Марий Эл

В Республике Марий Эл произошло жестокое преступление — были убиты женщина и двое ее маленьких детей. По данному факту начато расследование, которое проводит республиканский главк Следственного комитета Российской Федерации.

В одном из домов в Звенигово были найдены тела 29-летней женщины и двух её детей. На телах были обнаружены ножевые ранения. Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«В Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины и двоих малолетних детей», — передает Телеграм-канал СК.

Как рассказал Иван Чекулаев, занимающий должность старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл, оперативно на место инцидента прибыла следственно-оперативная группа, в состав которой вошли сотрудники Следственного комитета России по Республике Марий Эл, в том числе специалисты территориального отдела криминалистики и отдела по расследованию особо важных дел.

Ранее сообщалось, что в Курске арестовали убившего шесть женщин в Русском Поречном боевика ВСУ.