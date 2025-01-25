В Курске арестовали убившего шесть женщин в Русском Поречном боевика ВСУ

Суд города Курска постановил взять под стражу украинского военного Евгения Фабрисенко, который обвиняется в убийстве нескольких человек в селе Русское Поречное Суджанского района Курской области. Об этом стало известно из сообщения в Телеграм-канале объединенной пресс-службы судебной системы региона.

В сообщении уточняется, что Фабрисенко был задержан российскими военными после того, как он совершил убийство как минимум шести жительниц села.

«Ленинский районный суд Курска заключил под стражу 26-летнего военнослужащего ВФУ, подозреваемого в совершении особо тяжкого и тяжких преступлений в селе Русское Поречное Суджанского района Курской области», — передает пресс-служба.

В ходе расследования было установлено, что Фабрисенко незаконно пересёк границу Российской Федерации. В период с 29 сентября по 1 октября 2024 года он и его сообщники совершили ряд преступлений, направленных против половой неприкосновенности шести женщин. Преступления были совершены с особой жестокостью, после чего женщины были убиты. Затем тела погибших были перемещены в подвалы многоэтажных жилых домов.

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