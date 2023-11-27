Двух мужчин, похитивших подростка в Орловской области, отправили в изолятор
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Суд заключил под стражу двух мужчин, похитивших девушку-подростка в Орловской области. Подробности сообщает РИА Новости.
В Ростовской области задержали мужчин, которые похитили 16-летнюю девушку из Орловской области. Пострадавшую силой затолкали в автомобиль и увезли из региона. Из-за похищения возбудили уголовное дело, мужчин задержали, а девушку благополучно вернули родителям.
Как рассказали следователи регионального СК, после поимки были оперативно проведены необходимые следственные действия и проведены необходимые экспертизы. Также показания дала пострадавшая девушка и свидетели инцидента. Все это позволило быстро предъявить мужчинам обвинения. Следователь оперативно обратился в суд, где попросил заключить похитителей под стражу, его ходатайство было удовлетворено, мужчины, похитившие подростка, пробудут в заключении до 21 января.