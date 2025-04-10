Двух нижегородцев отправили в колонию из-за видео о ВС России

Двух жителей Нижнего Новгорода осудили за распространение видеофейков о ВС России, сообщает СК в официальном Telegram.

Нижегородцы, по версии следствия, распространили фейки об армии России, опубликовав соответствующий видеоролик. Информация в нем была ложной и дискредитировала ВС. Мужчин задержали при участии росгвардейцев, сотрудников МВД и ФСБ.

Недавно состоялся суд, где обвиняемым озвучили сроки. Оба проведут по 2,5 года в колонии общего режима.

Напомним, что по статье УК РФ за дискредитацию армии РФ можно получить от двух до 15 лет в зависимости от тяжести преступления.

Ранее сообщалось, что блогера заочно осудили на восемь лет колонии за фейки об армии РФ.