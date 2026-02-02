Двух россиян задержали в Таиланде за жестокую расправу над бизнесменом из Петербурга

В Таиланде задержали двух россиян по подозрению в убийстве и расчленении 30-летнего бизнесмена Михаила Емельянова из Санкт-Петербурга, сообщило тайское издание Matichon. Останки мужчины обнаружили 1 февраля в пяти разных местах недалеко от водоема в провинции Чонбури, рядом с Паттайей.

Емельянов пропал 7 января после поездки из Паттайи в Бангкок на встречу с деловым партнером. Он заранее предупредил близких об опасности: передал данные человека, с которым должен был встретиться, и попросил обращаться в полицию, если не выйдет на связь через два часа.

После исчезновения родственники получили требование о выкупе в $120 тыс. Деньги собрали, но преступники пропали. В телефоне погибшего нашли переписку с угрозами, связанными с денежными вопросами.

Подозреваемыми оказались 35-летний и 38-летний граждане РФ. Их задержали в гостинице на востоке Бангкока, где они скрывались. Им предъявили обвинения в убийстве, вымогательстве и сокрытии тела. По данным следствия, мотив — конфликт из-за долгов.

Известно, что тело предпринимателя расчленили и спрятали в черных мешках в разных точках. Личности подозреваемых установили по записям камер видеонаблюдения и другим материалам.

Близкие Емельянова опасаются, что к преступлению могут быть причастны и другие люди. В том же регионе расследуют исчезновение другого россиянина — 24-летнего криптоинвестора Максима Гарбузова, который пропал еще 24 декабря.

Связь с ним прервалась внезапно, телефон отключен. Родственники и волонтеры боятся, что случаи могут быть связаны с одними и теми же лицами.

