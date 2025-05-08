Двух участников СВО похоронили на Ямале

В селе Гыда Тазовского района 7 мая прошли похороны двух местных жителей — Марата Яптунай и Кирилла Вэнго, погибших в зоне СВО. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

Траурная церемония состоялась при участии множества неравнодушных с соблюдением ненецких традиций. Отмечается, что бойцы с честью выполнили свой воинский долг.

Это очередная потеря для небольшого ямальского села. Местные жители собираются почтить память земляков, отдавших жизни за Родину. Администрация района оказывает всестороннюю поддержку родственникам погибших.

В ближайшее время в школах Гыды пройдут памятные мероприятия, посвященные подвигу земляков.

Ранее сообщалось, что после инсульта умер актер фильма «Двенадцать месяцев».