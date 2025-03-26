Россиянам рассказали, как будут повышать пенсии с 2026 года

Председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал в беседе с RT, как в России работает двухэтапная индексация страховых пенсий, которая стабильно будет проводиться с 2026 года.

Двухэтапная индексация страховых пенсий, по словам Нилова, это общая норма, действующая с 2018 года. Процесс включает несколько этапов: 1 февраля пенсии индексируются, а 1 апреля это повторяют в зависимости от возможностей бюджета ПФР. Коэффициенты постоянно меняются с учетом актуальной обстановки.

Индексация в 2025 году проведена дважды. Один раз в январе по уровню прогнозной инфляции, а второй раз — по фактической инфляции. Эту практику намерены продолжить.

«Что касается общих норм, с 2026 года действительно с 1 февраля и с 1 апреля сейчас заложена», — отметил он.

Напомним, что с 2026 года Россия перейдет на двухэтапную индексацию окончательно. Как напомнил 26 марта глава кабмина Михаил Мишустин, социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют более чем на 14,5%.

Ранее сообщалось, что изменится для россиян с 1 апреля 2025 года.