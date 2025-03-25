Рост пенсий и ограничение продаж сим-карт: что изменится для россиян с 1 апреля

С 1 апреля в России вступает в силу целый ряд изменений в законодательстве, сообщил vostokmedia.com.

Издание напомнило, что с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75%. Для проведения индексации эксперты проанализировали данные о прожиточном минимуме пенсионеров за 2024 год.

По данным издания, в некоторых регионах РФ с 1 апреля семейную ипотеку распространят на вторичный рынок. В программу, например, вошел Приморский край. Проект реализуют в тех городах, где наблюдается низкий спрос на недвижимость. Главное правило — многоэтажный дом, в котором родители собираются купить квартиру, должен быть не старше 20 лет. Как получить семейную ипотеку в 2025 году можно также ознакомиться в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По информации издания, с 1 апреля дети мигрантов будут проходить тестирование по русскому языку. Нововведение затронет тех ребят, кто поступает в первый класс. Без знания русского языка они не смогут обучаться в школах.

Издание также напомнило, что с 1 апреля россияне не смогут оформлять на свои данные более 20 сим-карт. Операторы ужесточат проверку данных об абонентах.

Ранее в Госдуме напомнили про другие нововведения, которые вступят в силу с 1 апреля.