Рост пенсий и ограничение продаж сим-карт: что изменится для россиян с 1 апреля
С 1 апреля в силу вступит ряд изменений в законодательстве
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С 1 апреля в России вступает в силу целый ряд изменений в законодательстве, сообщил vostokmedia.com.
Издание напомнило, что с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75%. Для проведения индексации эксперты проанализировали данные о прожиточном минимуме пенсионеров за 2024 год.
По данным издания, в некоторых регионах РФ с 1 апреля семейную ипотеку распространят на вторичный рынок. В программу, например, вошел Приморский край. Проект реализуют в тех городах, где наблюдается низкий спрос на недвижимость. Главное правило — многоэтажный дом, в котором родители собираются купить квартиру, должен быть не старше 20 лет. Как получить семейную ипотеку в 2025 году можно также ознакомиться в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По информации издания, с 1 апреля дети мигрантов будут проходить тестирование по русскому языку. Нововведение затронет тех ребят, кто поступает в первый класс. Без знания русского языка они не смогут обучаться в школах.
Издание также напомнило, что с 1 апреля россияне не смогут оформлять на свои данные более 20 сим-карт. Операторы ужесточат проверку данных об абонентах.
Ранее в Госдуме напомнили про другие нововведения, которые вступят в силу с 1 апреля.