Двухколесным тоже несладко: какие новые правила и штрафы повесят на водителей в 2026 году

С 2026 года в России вступают в силу изменения для водителей, касающиеся нескольких сфер регулирования. Государственная Дума одобрила законопроект о внедрении открытой системы рейтингования автошкол. Оценка будет формироваться на основе доли сдавших экзамены учеников и статистики дорожно-транспортных происшествий с участием их выпускников, сообщает carexpo.

С января 2026 года в Москве увеличится стоимость эвакуации и хранения транспортных средств. Эвакуация мотоциклов и автомобилей мощностью до 80 л. с. будет стоить ₽8500, а для машин с двигателем от 80 до 250 л. с. — ₽12450. Хранение на спецстоянке обойдется от ₽1360 до ₽3040 в сутки, при этом первые сутки будут бесплатными. Сохранится скидка 25% при оперативной оплате.

В Московской области ожидается повышение ставок транспортного налога на 1-4 рубля за лошадиную силу. Для автомобилей мощностью до 100 л. с. ставка составит 14 рублей с л. с., для категории 100-150 л. с. — 35 рублей с л. с. Все действующие льготы останутся в силе.

С весны 2026 года полностью заработает закон о локализации в сфере такси. Перевозки смогут осуществлять только автомобили российского производства с высокой степенью локализации или выпущенные по специальным инвестиционным контрактам.

Также рассматривается возможность автоматического выписывания штрафов камерами за отсутствие действующего полиса ОСАГО. Размер штрафа может составить ₽800 с частотой не более одного раза в сутки. Ведомства также прорабатывают возможные изменения в ПДД для курьеров на велосипедах и электросамокатах.

Ранее сообщалось, что штраф за непристегнутый ремень на заднем сиденье достигает 3 тыс. руб.