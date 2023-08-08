Двухлетнего ребенка с прутиком за ухом прооперировали врачи в подмосковном Раменском

Мальчик поступил в Раменскую больницу вместе с родителями с жалобами на гноящееся новообразование за ухом, из-за которого он испытывал сильный дискомфорт. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Предварительно врачи диагностировали у него атерому — доброкачественное образование. Через небольшой разрез за ухом было проведено вскрытие, там и обнаружили прутик размером 3 сантиметра.

Заведующий детским хирургическим отделением Владимир Хабалов рассказал, что инородное тело было извлечено, а гнойную полость, окружавшую его, очистили. Операция прошла успешно и заняла 15 минут. В настоящий момент мальчик чувствует себя хорошо и уже выписан.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ведется постоянная разработка мер поддержки медицинских работников.