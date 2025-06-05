Два моста через Днепр в украинской столице — Киеве, находятся в критическом состоянии. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Роман Грищук. Его слова приводит издание «Политнавигатор».

По словам украинского политика, мост «Метро», построенный еще в 1990-х годах, официально признан аварийным уже больше 30 лет.

«15% всех мостов в Киеве аварийные. Два из пяти мостов через Днепр находятся в аварийном состоянии из-за ненадлежащей эксплуатации, возраста и отсутствия капитальных ремонтов», — отметил Грищук.

Также он рассказал о мосте «Патона», который используется для транспортных потоков с 2018 года. По словам депутата, он нуждается в срочной реконструкции, несмотря на то что продолжает эксплуатироваться, создавая опасность для десятков тысяч киевлян.

Грищук раскритиковал бездействие городских и национальных властей, потребовав немедленно начать работы по восстановлению объектов. Он отметил, что игнорирование ремонта может привести к трагическим последствиям и подорвать инфраструктурную безопасность столицы.

Ранее депутат Государственной думы РФ от Крыма Юрий Нестеренко назвал атаку на Крымский мост пиар-акцией.