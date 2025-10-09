Двумя новыми единицами техники пополнился автопарк коммунального хозяйства

Новая техника появилась в аквапарке благодаря поддержке Министерства ЖКХ Подмосковья. Цель обновления — улучшить работу городских коммунальных служб. Экскаватор-погрузчик позволяет оперативно устранять неисправности и усовершенствовать работоспособность коммунальных сетей. При его помощи сотрудники могут быстро реагировать на проблемы, которые могут возникать из-за резкого изменения погодных условий и увеличения нагрузки на инфраструктуру.

Каналопромывочная машина предназначена для устранения засоров. Техника способна предотвращать аварии в системах водоотведения. Ее появление в автопарке положительно отразится на уровне безопасности и надежности водоснабжения в Зарайске.

Начальник механизированно-транспортного участка МУП «ЕСКХ» Александр Дедков рассказал, что техника автопарка не обновлялась практически два десятилетия. Только год назад приобрели экскаватор.

«Новая современная техника значительно облегчит работу сотрудников и повысит качество предоставляемых услуг», — отметил Дедков.

Сейчас в автопарке числится около 30 машин. Обновление автопарка — это важный фактор для создания в Зарайске комфортных условий для жизни горожан и предоставления качественных коммунальных услуг.

Ранее сообщалось, что в Зарайском округе завершаются работы по строительству новой дороги протяженностью более 5 км.