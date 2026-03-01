Дышать по-новому: рост углекислого газа мог изменить химию крови у тысяч людей

Человеческий организм, возможно, уже начал незаметно подстраиваться под изменения климата, и следы этой адаптации ученые нашли в самом буквальном смысле — в крови. Австралийские исследователи проанализировали данные Национального обследования здоровья и питания США за два десятилетия и обнаружили устойчивые сдвиги в химическом составе крови, которые могут быть связаны с ростом концентрации углекислого газа в атмосфере.

В поле зрения ученых попали результаты анализов примерно семи тысяч американцев. Пробы брали каждые два года на протяжении 21 года — с 1999 по 2020-й. Выводы, опубликованные в журнале Air Quality, Atmosphere and Health, заставляют взглянуть на климатические изменения под новым углом.

За этот период средние уровни сывороточного бикарбоната в крови выросли примерно на семь процентов. Этот показатель напрямую связан с содержанием углекислого газа в организме: бикарбонат помогает поддерживать кислотно-щелочной баланс, и когда CO2 в воздухе становится больше, тело начинает удерживать больше этого вещества, чтобы стабилизировать pH крови. Одновременно исследователи зафиксировали снижение средних показателей кальция и фосфора.

Авторы работы подчеркивают: их исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь, но тенденция прослеживается отчетливо. Если нынешние темпы сохранятся, в ближайшие 50 лет уровень бикарбоната у многих людей может приблизиться к верхней границе допустимой нормы. А кальций и фосфор рискуют опуститься до нижних пределов уже в этом столетии.

Ученые призывают не оставлять эти сигналы без внимания. По их мнению, отслеживать состав атмосферы и биомаркеры населения нужно так же тщательно, как и традиционные климатические показатели вроде температуры или уровня моря. Только так можно понять, как изменения окружающей среды влияют на биологию человека не за годы, а за десятилетия.

