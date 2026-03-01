И всего 25 калорий: назван доступный суперфуд для сохранения молодости и здоровья

Обычный кабачок и его популярная разновидность цукини в 2026 году окончательно закрепили за собой статус «диетического увлажнителя» в меню сторонников здорового образа жизни. При минимальной калорийности — всего 25 калорий на 100 граммов — этот представитель тыквенных стал незаменимым инструментом для восстановления работы кишечника и защиты сосудов. Благодаря мягкой структуре клетчатки овощ подходит даже для самого чувствительного пищеварения, выступая деликатным барьером против воспалений и метаболических сбоев.

Секрет эффективности кабачка кроется в уникальном балансе волокон. Нерастворимая клетчатка стимулирует моторику, снижая риск застойных явлений в ЖКТ на 30%, а растворимая, представленная пектином, служит питательной средой для микрофлоры. Как подчеркивает нутрициолог Ольга Яблокова в беседе с «Доктор Питер», при расщеплении этих волокон бактерии вырабатывают кислоты, которые заживляют стенки кишечника и помогают при хронических колитах. В отличие от тяжелой капусты, этот овощ не провоцирует газообразование, что делает его безопасным даже для детского рациона.

Помимо пользы для пищеварения, кабачки активно работают на сердечно-сосудистую систему. Сочетание калия и магния помогает бороться с отеками, а марганец улучшает реакцию организма на инсулин, что критически важно при диабете. Антиоксиданты лютеин и зеаксантин защищают стенки артерий от холестериновых бляшек и поддерживают остроту зрения. Однако специалистами установлены и строгие ограничения: из-за высокого содержания оксалатов и витамина K овощ может быть противопоказан при почечной недостаточности и приеме препаратов, разжижающих кровь.

Полезные свойства и ограничения кабачков в 100 г:

Энергетическая ценность: 25 ккал.

Гликемический индекс: 15 единиц (идеально для диабетиков).

Витамин C: 18 мг (иммунитет и заживление тканей).

Витамин A: защита сетчатки глаза.

Витамин K: прочность сосудов и свертываемость крови.

Польза для организма:

Для ЖКТ: предотвращение запоров, питание полезных бактерий, борьба с воспалениями кишечника.

Для обмена веществ: борьба с инсулинорезистентностью благодаря марганцу.

Для сердца: выведение лишней жидкости и борьба с отеками (калий).

Для кожи: глубокое увлажнение изнутри за счет высокого содержания структурированной воды.

Кому стоит проявить осторожность:

Пациенты с болезнями почек: риск образования камней из-за оксалатов.

Принимающие варфарин: витамин K может мешать действию антикоагулянтов.

Люди с ГЭРБ: кислоты в составе могут спровоцировать изжогу.

Аллергики: возможна реакция на специфические белки семейства тыквенных.

