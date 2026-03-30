«Дышу полной грудью»: женщина из Шатуры о жизни после трансплантации

Ровно год назад для Евгении Воробьевой из деревни Шеино наступил день, который разделил ее жизнь на «до» и «после». Женщине сделали трансплантацию легких — сложнейшую операцию, которую она ждала пять с половиной лет. Все это время она ежедневно боролась с тяжелой болезнью, буквально сражаясь за каждый вдох, передает портал REGIONS .

Сегодня Евгения, несмотря на первую группу инвалидности, ведет активную жизнь. Она работает бухгалтером на сельскохозяйственном предприятии, которое специализируется на выращивании зернобобовых культур. Устроиться на работу ей помог знакомый. Свободное время женщина посвящает учебе и духовному развитию. Сейчас она признается: наконец может дышать полной грудью и радоваться простым вещам, как обычный человек.

Евгения убеждена: в любой беде важно продолжать надеяться и верить. По ее словам, настрой человека во многом определяет его судьбу.

Главной поддержкой для женщины стали ее взрослые дочери — Полина и Анна. Именно их любовь и забота помогли матери не сломаться в самые трудные времена. Сегодня Евгения строит планы на будущее: мечтает дождаться внуков и окружить их своей заботой.

Мечты, которые до операции казались несбыточными, сбываются одна за другой. Недавно Евгения начала заниматься танцами зумба, а впереди ее ждет паломнический тур по святым местам. Ее история — это пример невероятного мужества и доказательство того, что даже после долгих испытаний в жизни обязательно наступает светлая полоса.

