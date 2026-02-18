Дзен-снеговик с посохом запустил новый тренд среди жителей Одинцова

В Одинцове на улице Чикина, 12, появился новый обитатель парковки — снеговик, присевший отдохнуть на лавочке. Как пишет REGIONS , фигура выполнена из плотного снега, украшена ведерком-шапочкой и разноцветными бусами. В «руках» снеговик держит палку-посох и ветку сосны, что придает ему сходство с мудрым странником, решившим передохнуть в городском дворе.

«Снежный сосед» быстро привлек внимание жителей и прохожих. Многие останавливаются, чтобы сделать селфи, родители приводят детей, а местные отмечают, что такое украшение двора поднимает настроение и согревает даже в мороз. Утренний маршрут многих автомобилистов и пешеходов теперь пролегает мимо скамейки, где восседает укутанный в снег философ.

«Прохожу мимо каждое утро — и всегда улыбаюсь. Так приятно видеть, что люди не теряют чувства юмора и умеют радоваться простым вещам», — рассказала REGIONS жительница Одинцова Наталья.

Снежный гость понравился и онлайн: снимки с лавочного снеговика уже появляются в соцсетях с хэштегом #СнеговикНаЧикина. Жители надеются, что фигура простоит подольше и продолжит радовать прохожих, а кто-то уже шутит о создании целого «сквера счастливых снеговиков» в микрорайоне. Пока же двор на Чикина, 12 уверенно держит статус самой фотогеничной локации Одинцова — бусы и посох творят чудеса даже в отсутствие волшебства.

Ранее сообщалось, что в Реутове снеговик «забил» место на шезлонге в ожидании солнца.