В окружении Бибера прокомментировали информацию о его тяжелом финансовом положении

Певец Джастин Бибер не испытывает финансовых трудностей, о которых ранее заявил неизвестный человек из его окружения. Об этом сообщил Voice.

По словам информатора, в феврале 2023 года исполнитель отменил оставшиеся выступления тура из-за чего начались неприятные финансовые последствия.

Первоначально гастрольный тур Justice World Tour должен был начаться в 2020 году, однако был отложен по причине COVID-19, а в 2022 году его опять перенесли из-за паралича лицевого нерва у Бибера. В марте 2023 года исполнитель и вовсе перенес выступления на неопределенный срок.

Неназваный человек из окружения Бибера заявил о том, что он должен порядка $20 млн промоутеру гастролей, так как получил аванс в размере $40 млн. Эти факты в окружении певца опровергли, назвав не имеющим отношение к реальности кликбейтом и заявили, что он прокладывает свой путь.

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