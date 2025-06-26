Джефф Безос нашел выгоду в конфликте Трампа и Маска

Основатель Blue Origin Джефф Безос, чье состояние оценивается Forbes Real-Time в $226,7 млрд, намерен использовать разногласия между бывшим президентом США Дональдом Трампом и основателем SpaceX и Tesla Илоном Маском (обладающим, по данным Forbes Real-Time, $412,1 млрд), в интересах развития своей компании, сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ).

По информации источников WSJ, в текущем месяце Безос как минимум дважды общался с американским экс-президентом, а генеральный директор Blue Origin Дэйв Лимп в середине июня посетил Белый дом для встречи с руководителем аппарата сотрудников и одним из ближайших советников Трампа Сьюзан Уайлс.

Сообщается, что Безос и другие руководители Blue Origin лоббировали увеличение государственных заказов. Кроме того, экс-президент США обсуждал с миллиардером свое желание увидеть пилотируемый полет на Луну во время своего пребывания в должности.

WSJ отмечает, что Маск и Безос на протяжении многих лет конкурируют в космической отрасли, однако SpaceX существенно опередила Blue Origin. Компания демонстрирует рекордные темпы запуска ракет и является ведущим подрядчиком NASA.

По информации WSJ, руководство Blue Origin с лета 2024 года выражало обеспокоенность тесными связями Маска с Трампом и их возможным влиянием на доступ к государственным контрактам. Тем не менее разлад между Трампом и Маском открыл новые возможности для Blue Origin.

WSJ напоминает, что Трамп критиковал Безоса на протяжении большей части своего первого президентского срока, обвиняя его в использовании газеты Washington Post, приобретенной миллиардером в 2013 году, для предвзятых нападок на его администрацию.

Однако, как отмечает издание, во время текущего срока Трампа Безосу удалось восстановить отношения с ним. В частности, он наладил контакт с дочерью экс-президента Иванкой Трамп и ее мужем Джаредом Кушнером, а Amazon, где он является исполнительным председателем, заплатил $40 млн за документальный фильм о первой леди США Мелании Трамп.

Ранее сообщалось, что жители Венеции выступили против свадьбы миллиардера Джеффа Безоса.