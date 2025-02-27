Дженнифер Лопес пыталась спасти жизнь Иисуса в ОАЭ

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес пыталась спасти жизнь звездного парикмахера Иисуса Герреро, который скоропостижно скончался в 34 года. Об этом пишет The Voice со ссылкой на Us Weekly.

Дженнифер Лопес продолжает свой концертный тур. 18, 20 и 21 февраля она посетила с выступлениями ОАЭ, как всегда, вместе со своей командой визажистов, стилистов и других работников. Среди них были звездный парикмахер Иисус Герреро. Его сестра Грис рассказала, что певица сообщала семье о странном состоянии ее подчиненного, а также уговаривала его провериться в больнице.

«После приземления в Дубае Иисусу сказали, что он выглядит неважно, и чтобы он сел и отдохнул, а если он не поправится, то вернется в больницу. Они подчеркнули, что ему нужно позаботиться о себе, и в итоге он обратился к врачу в Дубае», — рассказала Грис.

Однако Герреро не стал задерживаться в больнице, что в конечном итоге обернулось трагедией. Уже после возвращения в Лос-Анджелес он скончался в возрасте 34 лет.

Соболезнования семье и знакомым выразили звезды, которые не только работали, но и дружили с Иисусом. В их числе с Кэти Перри, Деми Мур, Кайли Дженнер и другие сестры Кардашьян.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес раскритиковали за отношение к смерти стилиста на фоне помощи Кайли Дженнер.