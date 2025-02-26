Кайли Дженнер оплатила похороны своего стилиста: щедрый жест вызвал критику в адрес Дженнифер Лопес

Кайли Дженнер оплатила все похоронные расходы семьи своего умершего стилиста Хесуса Герреро, перечислив 96 тысяч долларов, что спровоцировало критику других знаменитостей.

34-летний стилист по волосам Хесус Герреро скончался на днях в Голливуде. Среди его постоянных клиентов числились представительницы семейства Кардашьян-Дженнер, Дженнифер Лопес, Кэти Перри, Дуа Липа, Деми Мур и Джессика Альба. Об этом сообщает Super.ru.

В то время как многие селебрити ограничились публикациями соболезнований в социальных сетях, Кайли Дженнер пошла дальше — она перевела семье Герреро $96 тыc на покрытие всех похоронных расходов.

Родственники стилиста поблагодари Дженнер, отметив, что не планировали обращаться за финансовой помощью к клиентам Хесуса. Однако щедрый жест Кайли оказался своевременным, поскольку никто не был готов к внезапной утрате. Семья Герреро сообщила, что в ближайшие месяцы им предстоит преодолеть множество трудностей, чтобы достойно почтить память близкого человека.

Неожиданным последствием благородного поступка Дженнер стала волна критики в адрес других звездных клиентов Герреро, особенно Дженнифер Лопес и Кэти Перри. Интернет-пользователи осудили Лопес за то, что она ограничилась лишь публикацией в личном блоге, считая это недостаточным проявлением человечности.

Парадоксально, но этот случай стал, пожалуй, первым публичным скандалом, в котором представительница клана Кардашьян-Дженнер не подверглась негативным комментариям, а наоборот, удостоилась одобрения своих подписчиков.

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