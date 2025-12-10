Запуск нового телеканала RT India, начавшего вещание 5 декабря, получил неожиданное и очень символичное публичное одобрение со стороны настоящей легенды индийского и советского кино.

Митхун Чакраборти, чей фильм «Танцор диско» в 80-х годах прошлого века покорил миллионы зрителей в СССР, лично записал видеообращение, в котором поблагодарил президента России Владимира Путина и главного редактора RT Маргариту Симоньян за открытие канала. Этот жест превратил сухое медийное событие в теплую историю, связывающую народы двух стран через культуру и ностальгию.

В своем обращении Чакраборти не ограничился официальной благодарностью, а обратился напрямую к россиянам с эмоциональным посланием.

«Шлю свою любовь всем россиянам. И от всей Индии тоже. Джимми, Джимми, ача, ача!» — сказал он.

Этот моментально узнаваемый слоган, знакомый каждому, кто застал эпоху видеосалонов, стал мощным эмоциональным якорем, переносящим публику из сферы геополитики и медиа прямо в пространство общей культурной памяти. Маргарита Симоньян в ответ опубликовала в своём Telegram-канале лаконичное, но теплое сообщение.

«И вам привет от всей России, дорогой друг», — написала она.

Таким образом, официальный запуск телеканала был дополнен уникальным элементом «народной дипломатии». Фигура Митхуна Чакраборти служит идеальным мостом между поколениями и странами: для старшего поколения он — символ яркой и беззаботной эпохи, для молодого — узнаваемая икона поп-культуры.

