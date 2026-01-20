Джоли с псом вышла на пробежку в условиях Крайнего Севера

Практика зимних пробежек в экстремальных условиях получила неожиданное развитие в Ямало-Ненецком автономном округе. Как пишет интернет-издание «Ямал-медиа» , жительница Лабытнанги спортивный психолог Наталья Джоли регулярно бегает вместе со своим псом Ямалом при температурах до -40 градусов, демонстрируя адаптированную к северным реалиям методику тренировок и особый подход к экипировке.

С практической точки зрения, опыт Джоли представляет собой готовое руководство для любителей уличного спорта в холодном климате. Ключевой принцип — многослойность одежды с использованием термобелья, флисового лонгслива и ветрозащитной куртки, при этом одеваться следует так, будто на улице на 10 градусов теплее реальной температуры, чтобы избежать перегрева и последующего замерзания пота. Для защиты лица применяется балаклава и специальный крем, а обувь выбирается с протектором для лучшего сцепления.

Особенностью является интеграция собаки в тренировочный процесс. Пес Ямал, взятый из приюта, был постепенно приучен к пробежкам с помощью специальной шлейки и пояса, превратившись из тревожного щенка в выносливого компаньона. Этот пример показывает, как физическая активность может стать частью режима дня не только для человека, но и для питомца, укрепляя его здоровье и дисциплину.

История Натальи и Ямала опровергает миф о невозможности комфортных уличных тренировок зимой. Системный подход к выбору экипировки, учет погодных факторов и постепенное увеличение нагрузок позволяют поддерживать форму даже в условиях Крайнего Севера.

