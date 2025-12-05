Джунгли вместо песочниц: детские площадки в подмосковном городе заполонил мох
В Одинцове мох на площадках для детей собираются убрать до лета 2026 года
Фото: [REGIONS]
В деревне Ликино Одинцовского городского округа местные жители столкнулись с необычной проблемой, превращающей детские площадки в объекты для экскурсий по заброшенным территориям. Об этом сообщает REGIONS, взявший комментарий у администрации муниципалитета.
Игровые зоны, включая горки и мягкое покрытие, с осени активно зарастают мхом. Родители бьют тревогу в соцсетях, отмечая, что подобная среда может быть небезопасна для детей — скользкая поверхность повышает риск падений, а влажный мох создает благоприятные условия для размножения микроорганизмов.
В ответ на многочисленные обращения граждан администрация Одинцовского округа дала официальный комментарий. Специалисты Управления благоустройства подтвердили проблему и заявили, что подрядчик проведет необходимые работы. Однако сроки вызвали недоумение у жителей: мох будет удален с площадок «в срок до 15 июня 2026 года».
В администрации пояснили такой длительный период спецификой борьбы с растительностью: наиболее эффективно удалять мох в период его активного роста — во время осенних дождей и в середине весны. Наступивший зимний период, по их словам, делает масштабную обработку невозможной.
Пока чиновники и подрядчики готовятся к плановой операции через полтора года, жителям рекомендовано самостоятельно отслеживать ситуацию и оперативно сообщать о новых очагах распространения мха в администрацию.
