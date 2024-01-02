Economist: Зеленский на интервью барабанил пальцами по столу из-за злости

Президент Украины Владимир Зеленский во время беседы с журналом Economist с трудом сдерживал нервы, демонстрируя раздраженность и злость. Пост оянно спорил с собеседниками.

На это в комментариях к интервью указали сами журналисты издания,беседовавшие с украинским лидером. Отмечается, что Зеленский выглядел сгорбившимся и осунувшимся.

«Сгорбившийся Зеленский доказывает свою точку зрения, барабаня пальцами по белому пластиковому столу в ситуационной комнате», — говорится в публикации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался в беседе у западными журналистами, что запросил у Запада ракету Taurus, чтобы уничтожить Крымский мост. Он добавил, Россия должна не забывать о том, что для ВСУ Крымский мост в первую очередь военный объект. И он должен быть ликвидирован.