Еда из мусоропровода: курьеры в Орехово-Зуеве придумали «грязный» способ хранения сумок

Жители Орехово-Зуева обнаружили, где местные курьеры служб доставки оставляют термосумки в ожидании заказов. Место выбрано сомнительное и антисанитарное — мусоропровод многоквартирного дома. Фотографии и возмущенные комментарии мгновенно разлетелись по социальным сетям. Ореховозуевцы недоумевают: как можно заказывать еду и не бояться, что ее привезут в грязных сумках.

Юрист Гульназ Измайлова в беседе с REGIONS оценила ситуацию как серьезное нарушение, затрагивающее сразу несколько нормативных сфер — от санитарных норм до антитеррористического законодательства. По ее словам, курьеры обязаны соблюдать правила перевозки пищевых продуктов, а мусоропровод — это зона повышенного биологического риска. Очевидное нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия налицо. Перевозка еды в сумке, которая хранится рядом с отходами, противоречит стандартам безопасности.

Но проблема не только в грязи. Мусоропровод и прилегающие к нему площадки — общедомовое имущество, использовать которое разрешено строго по назначению. Складировать личные вещи, а тем более рабочий инвентарь, здесь запрещено. Кроме того, в современных реалиях бесхозные сумки в технических помещениях жилого дома — это еще и угроза антитеррористической безопасности. Такой инцидент — достаточный повод для обращения в полицию.

Юрист предлагает четкий алгоритм действий для возмущенных жителей. Первым делом необходимо зафиксировать нарушение: сфотографировать или снять на видео оставленную сумку, а по возможности — и самих курьеров. Затем следует направить жалобу в Роспотребнадзор, указав, что сотрудники конкретного бренда нарушают гигиенические нормы при транспортировке продуктов. Параллельно фото стоит отправить в службу поддержки агрегатора. Измайлова подчеркивает: для компаний подобные инциденты — колоссальный репутационный удар. Реакция, как правило, следует незамедлительно, вплоть до блокировки недобросовестных курьеров.

И наконец, третий адрес — управляющая компания. Сотрудники УК обязаны закрыть доступ в мусорные камеры и следить, чтобы в них не появлялись посторонние предметы. Только комплексные меры, уверена юрист, способны отучить доставщиков использовать мусоропровод как склад и вернуть еду на чистые пути следования к столу.

