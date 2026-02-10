Смертельная инфекция в роддоме Новокузнецка: руководству больницы грозят реальные сроки за гибель десяти младенцев

Следственные органы предъявили официальные обвинения руководству новокузнецкого роддома в связи с гибелью десяти новорожденных. По версии следствия, причиной трагедии стала опасная внутрибольничная инфекция, распространившаяся из-за систематического нарушения санитарно-эпидемиологических норм. У погибших детей обнаружили бактерии, провоцирующие развитие тяжелых форм пневмонии, менингита и бронхита. Аналогичные микроорганизмы в ходе экспертизы были выявлены и в помещениях акушерского стационара. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Главный врач медицинского учреждения обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть десяти человек. В настоящее время Херасков находится под домашним арестом, ему может грозить до семи лет лишения свободы с запретом на медицинскую деятельность. Заведующему отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Алексею Эмиху вменяют причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. В отношении Эмиха избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Расследование вскрыло серьезные кадровые и гигиенические проблемы в учреждении: функции медсестер зачастую выполняли санитарки, а пациентки неоднократно заявляли об антисанитарии. Проверка также установила, что матери погибших детей при поступлении в роддом были абсолютно здоровы. В рамках дела проводится дополнительная экспертиза детских смесей на наличие токсичных веществ.

