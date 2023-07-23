«Еда в три раза дороже, бензин растет»: американцы уверены, что у Байдена осталось мало времени на посту президента

Президент США Джо Байден в социальных сетях заявил, что его экономический план «байденомика» направлен на усиление конкуренции компаний, что, по словам политика, приведет к снижению цен и более справедливой заработной плате.

Однако американцы в комментариях уверены, что у нынешнего президента Америки осталось очень мало времени на данном посту, потому что необходимые для жизни товары стали намного дороже, а зарабатывать на сегодняшний день удается только известным компаниям.

«У тебя не так много времени осталось в офисе, приятель»; «О да, байденомика отлично работает! Мне нравится, что сейчас все подорожало, и намного сложнее позволить себе предметы первой необходимости. Но, по крайней мере, крупные корпорации получают рекордную прибыть! Спасибо», — пишут комментаторы.

Также в комментариях отметили, что экономический термин Байдена — синоним лжи, потому что ситуация в стране становится только хуже.

«Байденомика является синонимом лжи. Ничто из того, что вы говорите, не основано на фактах или реальности. Еда в 3 раза дороже, а бензин неуклонно растет. Процентные ставки приближаются к тому, что было в 80-х годах. Ваши попытки газлайтинга народа с треском проваливаются», — заявил юзер.

Один из комментаторов заявил, что у президента нет права говорить о конкуренции, так как он отказывается участвовать в дебатах со своими оппонентами на следующих выборах.

«У вас нет морального права говорить о конкуренции, когда вы отказываетесь вести дебаты с оппонентами демократической партии на 2024 год. У вас нет морального права говорить о конкуренции, когда вы злоупотребляете системой правосудия, чтобы убрать Трампа. В действительно конкурентной системе выбирают потребители и избиратели, а не вы!», — уверен пользователь.

Ранее американцы обвинили Байдена в коррупции после утверждения новых судей.