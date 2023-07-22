«Это не достижение»: американцы осудили Байдена за бессмысленные решения

Американский президент Джо Байден в социальных сетях заявил, что утвердил более 140 судей, среди которых, по словам политика, одна часть — женщины, а другая часть — «цветные люди».

Американцы в комментариях напомнили президенту, что назначать людей на какую-либо должность необходимо, основываясь на опыте специалиста, а не на его расе.

«Я думал, вы должны назначать по способностям и опыту»; «Как насчет скамьи, которая знает конституцию и судит по характеру, а не по цвету кожи?»; «Если бы вы только строили скамейку, основываясь на заслугах, а не на поверхностной ерунде вроде расы и пола. Но подождите, в этом было бы слишком много смысла...», — пишут пользователи.

Некоторые комментаторы подчеркнули, что их абсолютно не интересует пол судьи. Важен лишь профессионализм.

«Мы все еще используем термин «цветные люди»? Какая разница, были они женщинами или темнокожими людьми, которые могут делать эту чертову работу. Это не достижение»; «Мне все равно женщины они, черные, белые или кто-то еще. Меня волнует только то, подходят ли они для этой работы лучше всего. И вы только и делаете, что ставите бессмысленные галочки», — отметили юзеры.

Также граждане напомнили Байдену, что он не имеет никакого влияния на суд, а все «назначенцы» получили должности благодаря коррупции.

«Разве Верховный суд недавно не постановил, что незаконно назначать людей на основе их расы и пола?»; «Ваше чистое влияние на суд равно нулю. Вы всего лишь заменяете либеральных судей другими либеральными судьями»; «Если мы посчитаем по сто тысяч на каждого назначенца, это 14 миллионов в твоих карманах, Джо. Разве демократия не выгодна?», — добавили американцы.

Ранее американцы высмеяли Байдена за встречу с президентом Израиля.