ЕДДС: падение обломков ракеты-носителя ожидается на тундру в ЯНАО

Жителям и гостям ЯНАО настоятельно рекомендовали отказаться от посещения тундры в течение недели. Все из-за потенциального риска падения обломков ракеты-носителя, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на сообщение администрации Ямальского района и Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС).

Муниципальные власти призвали ямальцев и туристов, посещающих ЯНАО, не выезжать в тундру 3 по 10 декабря. Речь про конкретные территории. Небезопасно будет находиться на участках, расположенных между селом Яр-Сале и факторией Порц-Яха, а также близ села Панаевск и Хадыта-Яха.

ЕДДС отметила, что в этих местах с наибольшей вероятностью могут упасть отделяющиеся части ракеты-носителя «Союз-2».

Отмечается, что падение частей ракеты ожидают с 21.00 до 00.00 по местному времени.

Ранее сообщалось, что в Сети появились первые снимки обломков «Орешника», прилетевшего по «Южмашу».