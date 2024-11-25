В Сеть слили первые фото обломков «Орешника», прилетевшего по «Южмашу»

Пропагандистские ресурсы Украины спустя несколько дней после пуска ракеты постят фотографии собранных фрагментов, как они сами утверждают, того самого «Орешника». Служба безопасности страны пока не озвучила точного названия снаряда, остатки которого обнаружили на обломках «Южмаша».

В то же время, как утверждается в ряде украинских пабликов, такую диковинку ПВО ВСУ раньше не видела от слова совсем.

Фото: [ соцсети ]

На публикуемых фото какие-то сгоревшие запчасти, шестерёнки, другие фрагменты. Примечательно, что есть даже фото, на которых рядом с «обломками «Орешника» позируют украинские спецслужбысты.

21 ноября появились сообщения о том, что российские военные нанесли удар по Украине с использованием баллистической ракеты РС-26. Этой информацией поделился российский военный блогер Юрий Подоляка. По его данным, ракета, предположительно, была запущена из с полигона «Капустин Яр». Позднее президент России Владимир Путин подтвердил удар по «Южмашу», подчеркнув, что это было испытание в боевых условиях новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

О скором применении российскими военными новых видов вооружений, которым, в частности, стал пуск ракетной системы «Орешник», знал совсем узкий круг лиц. Об этом, рассуждая об испытаниях, поведал в интервью репортеру ВГТРК Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.