Единая билетная система изменила речные путешествия на Севере России

Речные вокзалы Ханты-Мансийска, Приобья и Салехарда перешли на новый уровень обслуживания пассажиров — здесь заработала единая билетная система с терминалами самообслуживания. Об этом сообщает ugra-news.ru.

Совместный проект правительства Югры и Сбербанка позволяет покупать билеты бесконтактно банковскими картами или по QR-коду, что особенно актуально в условиях северных территорий с их сложной логистикой. Как отмечает генеральный директор АО «Северречфлот» Сергей Сандулов, терминалы не заменяют традиционные кассы, но эффективно сокращают очереди в часы пиковой нагрузки.

Практическая ценность системы выходит за рамки простого удобства — она создает цифровой слепок пассажиропотока. По словам директора департамента дорожного хозяйства Югры Артема Литвинова, собираемые данные позволят оптимизировать расписания, маршруты и тарифы, адаптируя перевозки к реальным потребностям жителей. Для пассажиров это означает не только экономию времени при покупке билетов, но и в перспективе — более точное соответствие графика движения судов их запросам.

