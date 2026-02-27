Единственная женщина-трубочист в Подмосковье раскрыла, почему ее работа выгоднее офиса

В Подмосковье живет и работает женщина, чья профессия сама по себе звучит как оксюморон. Инна Круглова — трубочист. Причем, как выяснили корреспонденты REGIONS , единственная представительница прекрасного пола в этой сфере во всем регионе. Ее объявления об услугах пестрят загадочными терминами вроде «загильзовка» и «футеровка», но за сложными словами скрывается обычная, хоть и очень необычная жизнь.

В профессию Инна пришла не случайно. Ее отец был печником, и детство будущего специалиста прошло в своеобразных «кочевьях» по недостроенным домам и коттеджам.

«Печник всегда в дороге, кочует по домам-коттеджам. Точнее, по недостроенным домам-коттеджам, ведь печь кладут в середине процесса, и сначала появляется труба, а потом уже — крыша», — вспоминает Инна.

От такой цыганской жизни в зрелом возрасте женщина решила отказаться. Сегодня у нее есть семья, муж, двое сыновей и дом под Бронницами, куда она всегда стремится вернуться после заказов. А заказов, к слову, много: запись к ней расписана на месяц вперед, особенно в пиковые сезоны — весной и поздней осенью.

Специального образования «трубочист» не существует, но Инна подошла к делу основательно. После школы она получила профессию слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования, а все остальное, как говорит она сама, передалось по наследству. В работе ей помогают современные технологии: никаких цилиндров и метел, только ершик и миниатюрная видеокамера на гибком шнуре, которая опускается в дымоход. Изображение выводится на ноутбук, и мастер, словно врач-эндоскопист, оценивает состояние «внутренностей» трубы.

Одна из самых востребованных и дорогих услуг — загильзовка дымоходов, установка внутрь старого канала трубы из нержавеющей стали. Цена за погонный метр стартует от полутора тысяч рублей. Эта работа требует напарника, и тут у Инны проблема.

«Ко мне запись на месяц вперед, особенно весной и поздней осенью. Даже танцевать некогда. Я сейчас осваиваю аргентинское танго», — рассказывает Инна.

Свободное время Инна, несмотря на плотный график, старается посвящать аргентинскому танго, которое называет «ходьбой по коньку крыши» — за смелость, баланс и страсть. Кавалеры по клубу с нетерпением ждут ее рассказов о героических буднях. А будни бывают разными. В 2021 году, например, она отладила комплекс барбекю важному чиновнику на Новой Риге, получила гонорар в полмиллиона и свозила семью в Таиланд. В любую поездку Инна берет с собой рабочий амулет — старинную немецкую статуэтку трубочиста, доставшуюся от бабушки. Никому, кроме хозяйки, брать ее в руки нельзя — примета. А еще она напоминает: постоянный уход за печью нужен раз в месяц, за сезонным камином — дважды в год. И тогда есть шанс, что по вызову приедет хрупкая женщина, которая после сажи и ершика идет танцевать танго, держа спину необычайно прямо.

