Единственный медцентр Новосибирска отказывает мигрантам в обмене водительских прав

В Новосибирске мигрантам негде пройти медкомиссию, так как их не записывают в единственном медицинском учреждении для мигрантов, пишет Om1 Новосибирск.

До 31 марта граждане стран Евразийского союза имеют право обменять свои водительские удостоверения без сдачи экзаменов, но в Новосибирске иностранцы не смогли воспользоваться этим. Дело в том, что в ГБУЗ НСО ГНКП № 3 приостановили прием заявок до мая. Тем временем мигранты могут пройти медкомиссию только здесь.

Корреспондент Om1 Новосибирск Роман Софин выяснил, что запись действительно остановили, причем не только в марте, но и апреле. Это подтвердили и в самом учреждении, предложив записаться через сайт на свободные даты.

Однако попытка воспользоваться услугой онлайн также не прошла: сайт сообщил недостатке свободного времени или недоступности услуги. Когда ситуация изменится остается загадкой.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге дверь миграционного центра не выдержала напора толпы мигрантов.