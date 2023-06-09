Единственный на Пятницком шоссе комплекс по заправке и техобслуживанию автомобилей откроется в Солнечногорске

Этим летом вдоль Пятницкого шоссе в районе деревне Лыткино под Солнечногорском откроют первый автозаправочный комплекс. Сегодня сотрудники областного Главгосстройнадзора проверили ход возведения объекта.

В сообщении уточнили, что комплекс будет состоять из заправочных островок «Газпром» мощностью более 500 заправок в сутки, кафе и станции техобслуживания (СТО) на четыре поста. В здании СТО будут размещены мойка и помещения для ремонта автомобилей. Водители смогут сделать здесь сход-развал, шиномонтаж, произвести замену масла и выполнить диагностику.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе 20 дорог протяженностью в 100 тысяч километров.