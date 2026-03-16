Единый день приема по жилищным вопросам провели для семей участников СВО в Подмосковье

В Подмосковье для участников специальной военной операции и их семей провели Единый день приема по жилищным вопросам, всего в регионе провели 54 приема и собрали 148 обращений. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии «Единая Россия».

В ведомстве уточнили, что депутаты и профильные специалисты смогли решить порядка 70% поднятых вопросов в ходе встреч, остальные — взяты на особый контроль. Большинство запросов касались оформления земельных участков, льготной ипотеки и постановки на учет для улучшения жилищных условий. Так, например, депутат Мособлдумы Марина Шевченко провела прием в Дмитровском округе. Местные жители интересовались процедурой предоставления земельных участков и перевода земли, находящейся в аренде, в собственность, жалоб на ненадлежащее выполнение обязанностей управляющими компаниями и не только.

В Пушкинском встречу провели представители профильных отделов администрации округа и Ассоциации ветеранов СВО, депутаты и социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Лидия Шавлинова.

«Основной блок вопросов касался предоставления земельных участков: как правильно встать на очередь, какие льготы положены и какой пакет документов необходимо подготовить для подачи заявления», — сказала Лидия Шавлинова.

Следующий Единый день приема проведут 3 апреля, его посвятят вопросам защиты прав в трудовой сфере.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.