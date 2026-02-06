Единый день приема участников спецоперации и их семей по вопросам получения выплат проходит в Подмосковье

Единый день приема участников спецоперации и их семей по вопросам оформления выплат проходит в пятницу, 6 февраля, в 53 общественных приемных областного отделения партии «Единая Россия».

Как рассказала руководитель региональной общественной приемной, депутат Госдумы Алла Полякова, в рамках приемов депутаты и профильные специалисты разъяснят порядок оформления выплат в зависимости от конкретной ситуации.

«Наша цель — не просто проинформировать, а помочь получить результат», — подчеркнула она.

Адреса приемных представлены на этом портале. Кроме того, за информацией можно обратиться по телефону: +7 (495)106-05-50.

По итогам прошлого года отделение партии в регионе приняло около 2,5 тыс. обращений. В день приема в январе 2026-го — 164 запроса. Большинство из них разобрали на месте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел личный прием жителей, в ходе которого рассмотрел обращения из разных округов области.