«Едят в тазах»: итальянский повар остался в шоке от русской подачи оливье

Итальянский телеведущий Федерико Арнальди, ведущий программы «Поедем, поедим!» на НТВ высказался о русских новогодних традициях. Он заявил, что не может понять ряд моментов, связанных с празднованием Нового года в России, в особенности салат оливье, сообщает Лента.ру.

Арнальди отметил, что его удивляет подача этого блюда в больших емкостях («тазах»), отсутствие в его составе свежих листьев салата и овощей, а также заправка майонезом вместо оливкового масла или бальзамического уксуса. Кроме того, ведущий обратил внимание на французское происхождение названия блюда, считающегося традиционно русским.

Пользователи соцсети в комментариях отреагировали на его заявления с юмором, предложив принять особенности оливье как данность и напомнив о других блюдах с неожиданными названиями.

