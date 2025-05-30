Певец Шарлот оказался в долговой яме

Эдуард Шарлот, музыкант и блогер, отбывающий наказание за деяния, связанные с оправданием нацизма и ущемлением свободы вероисповедания, накопил долги по кредитам и налогам, превышающие 240 тыс. руб. Информацию об этом предоставили источники в органах правопорядка ТАСС.

Согласно данным банка исполнительных производств, с которыми ознакомились журналисты ТАСС, в отношении Шарлота возбуждено три исполнительных производства в период с апреля 2024 года по май 2025 года. Одно из них касается невыплаченных кредитных средств на сумму 135 595 руб. 68 копеек. Два других связаны с взысканием налоговых платежей, включая штрафные санкции, на общую сумму около 106 тыс. руб.

Самарский областной суд признал Эдуарда Шарлота виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (оправдание нацизма) и ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение свободы совести и вероисповедания), и назначил ему наказание в виде 5,5 года лишения свободы в колонии-поселении. 19 апреля Росфинмониторинг исключил Шарлота из списка лиц, причастных к терроризму и экстремизму, в который он был включен ранее.

Помимо прочего, Шарлоту инкриминировали ч. 1 ст. 325 УК РФ (уничтожение официального документа из личных побуждений) и п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (разжигание ненависти либо вражды с угрозой применения насилия), однако преследование по этим обвинениям было прекращено из-за отсутствия состава преступления.

С 29 мая он отбывает наказание в исправительном учреждении — колонии-поселении № 1, расположенной в городе Тольятти Самарской области.

Ранее сообщалось, что певца Шарлота перевели в колонию-поселение в Тольятти.