Едва не сварила: жительница Подмосковья случайно отправила ребенка в кипящий суп

В Одинцовском городском округе произошла бытовая трагедия, заставившая задуматься о безопасности детей на кухне. Семимесячный младенец из поселка Лесной городок получил термические ожоги второй степени, затрагивающие 85–90% поверхности кожи, после падения в кастрюлю с кипящим супом. Об этом с подробностями сообщает REGIONS .

По предварительной информации, мать ребенка занималась приготовлением ужина, держа малыша на руках. Женщина качала его на руках, но в какой-то момент тот не удержался и соскользнул в кипяток.

Испуганная мамочка сразу опрокинула кастрюлю и извлекла ребенка, однако это не предотвратило тяжелых последствий. Экстренно госпитализированный малыш находится в критическом состоянии, врачи продолжают борьбу за его жизнь. Правоохранительные органы начали проверку по факту происшествия, однако эксперты склоняются к версии о несчастном случае.

Адвокат Янис Юкша пояснил, что за такой поступок могут не наказать уголовно.

«Предполагаю, что уголовной ответственности не будет, даже за „неисполнение обязанностей“. Возможна административная. <...> Нужно понимать, что женщина, по всей видимости, настолько загнана жизнью, когда приходится готовить с ребенком на шее, что еще и наказывать ее было бы излишне», — рассказал REGIONS адвокат Янис Юкша.

Коллега Юкши, Людмила Айвар, добавила, что единичный инцидент даже такой тяжести не образует состава правонарушения при отсутствии систематической халатности. Возможно, что гражданку оштрафуют на две тысячи рублей и проведут профилактическую беседу.

Ранее сообщалось, что авария на теплотрассе окатила кипятком пешеходную зону в сахалинском городе.