«Ее душа будет гореть в аду»: ясновидящая рассказала, как высшие силы накажут торговку детьми из Москвы

Гражданку Узбекистана задержали московские полицейские. Ее обвиняют в продаже двоих своих детей жительнице столицы, Юлии Логиновой, покупавшей мальчиков и девочек ради социальных пособий. Всего у Логиновой 15 детей, большинство из них приемные, сообщает SHOT .

Благополучная семья заинтересовала правоохранителей после того, как на больничной койке с отравлением оказался приемный ребенок москвички. Мальчик рассказал, что его заставляли пить лекарство, от которого ему становилось плохо. В отношении Логиновой возбуждено УД по статье «Торговля детьми».

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, какое наказание, помимо уголовного, будет грозить женщине.

«Нет слов, ее даже матерью назвать нельзя. Тем, кто мучает детей, нет прощения. Они ангелы, которые пришли в наш мир. Они абсолютно беззащитны», — подчеркнула Мишина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

За издевательства над детьми вселенная наказывает очень жестоко, отметила ясновидящая.

«Если докажут ее преступление, то, конечно, ее ждет тюрьма. Но поверьте — это еще не самое страшное. Ее душа будет гореть в аду. Там ее ждут страшные мучения», — заявила экстрасенс.

Ранее Мишина рассказала, как обычная булавка поможет защититься от сглаза.