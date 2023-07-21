«Ее конструкция — бесконечность»: самая большая матрешка в стиле НХП может войти в книгу рекордов

На молодежном форуме «Подмосковье — это мы» в Красногорске представят уникальную матрешку, расписанную вручную. Она претендует стать самой большой такой игрушкой, исполненной в стиле народных художественных промыслов. Особенный арт-объект может попасть в книгу мировых и российских рекордов.

Фиксировать достижение будут специалисты международного агентства «ИНТЕРРЕКОРД». А свидетелями этого события станет молодежь — тысяча человек, которые примут участие в форуме.

Как рассказала предприниматель и популяризатор хэндмейд-индустрии в России, организатор крафт-фестиваля Artflection Светлана Макарова, русской матрешке чуть больше 100 лет, и история ее появления в России во многом остается загадкой. На матрешках встречаются разные виды народных росписей, знакомых каждому, и она является частью нашего культурного кода. Специалист похвалила креатив организаторов форума.

«Такие рекорды и творческие активности, безусловно, пробуждают интерес к нашей истории и культуре, в первую очередь внутри страны. Это важно для сохранения народных традиций для будущих поколений. Не даром уникальную матрешку представят именно на молодежном форуме», — отметила Макарова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Согласна с этим и дизайнер Мария Талат. По ее словам, это событие — отличная возможность обратить внимание всех на народные художественные промыслы.

«Мы не задумываемся, что в истоках современных и технологичных трендов лежит именно традиционное этническое искусство. Матрешка — культовый символ русской культуры, а ее конструкция — это бесконечность. Матрешка жизнерадостна, полна сил, пышет здоровьем и оптимизмом. Именно к таким предметам искусства, на мой взгляд, и нужно привлекать внимание общественности», — заявила Талат.

Кстати, мировой рекорд — не единственное яркое событие форума. Там выступят знаменитые исполнители. А еще гости смогут посетить мастер-классы, посвященные НХП.

«Нам важно показать, сколько всего в Московской области делается для молодежи. Что к молодым людям прислушиваются, реализуют их проекты и идеи. Что молодежи самой важно включаться в процесс развития Подмосковья, не оставаться в стороне», — подчеркнула депутат Мособлдумы, куратор форума Линара Самединова.

Ранее депутат Госдумы рассказал, как создать народный художественный промысел.