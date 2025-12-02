«Эффект Долиной» обрушил цены на элитный дом звезды, превратив его в магнит для сектантов

Элитный дом в Ксеньинском переулке близ парка Горького, где находится квартира народной артистки Ларисы Долиной, превратился в эпицентр странных событий и символ кризиса доверия на рынке элитной недвижимости. Об этом сообщает KP.RU .

Судебный процесс, по итогам которого Долина через суд вернула себе проданную квартиру у добросовестной покупательницы, запустил волну аналогичных исков по стране. Теперь это «дело-первопроходец» аукается не только юридическими коллизиями, но и вполне осязаемыми последствиями для самого здания и его обитателей.

Корреспонденты «Комсомолки», проведшие у дома несколько часов, описывают его как «вымерший». Из 17 квартир плюс апартаментов на последнем этаже четыре выставлены на продажу, один лот сдается, а еще один продается втихую. Таким образом, треть жилья в доме сменила хозяев или ищет новых. Объявления висят по полгода, несмотря на скидки в десятки миллионов рублей.

Риелторы, отвечая на звонки, нервно обрывают разговор при упоминании фамилии Долиной, а на прямой вопрос «кто сейчас живет в квартире?» стандартно отвечают: «Никто». Как пояснил работник местного ТСЖ, состоятельные жильцы почти не пересекаются, используя подземный паркинг и лифт до своей двери, что создает эффект полного запустения.

Параллельно дом стал магнитом для маргинальных акций и городского фольклора. В соцсетях гуляло видео о «стене Долиной» — стихийном «капище», куда якобы несли тапочки и свечи будущие покупатели жилья в надежде на удачную сделку. Хотя самих артефактов журналисты на месте не обнаружили, охрана подтвердила, что инцидент был, но быстро ликвидировали.

Более загадочным и зловещим оказался другой след: недавно фасад дома был обклеен стикерами с изображениями черепов и «зомби-гуманоидов». Охрана списала это на выходки «каких-то сектантов-хулиганов», но жутковатые изображения, оставшиеся на торце здания, добавляют мрачного антуража и без того нервной атмосфере.

